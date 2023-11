Hamas ed Eurofighter | tutte le spine tra Erdogan e Scholz

Infatti, Sipri ricorda che i 24Typhoon - 2 rientrano in negoziati di ben altro valore, ... Ora, con la guerra in corso tra Israele ee, soprattutto, con le relative incognite per le ...

Tutti gli scazzi tra Erdogan e Scholz su Eurofighter e Israele Start Magazine

Erdogan ha fretta, con Biden che temporeggia, vuole i Typhoon europei Panorama

Turkish President Recep Tayyip Erdogan and German Chancellor Olaf Scholz on Friday aired deep differences over the war between Israel and Hamas as the Turkish leader made a brief and tensely ..."Hamas' attack means that Israel must protect itself and must ... of Friday's visit when Turkish Defense Minister Yasar Guler said Turkey plans to purchase 40 Eurofighter Typhoon jets, but Germany was ...