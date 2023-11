Ha cercato di difendersi | la ricostruzione choc del medico legale

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 novembre 2023) Giulia Cecchettin hadidal suo omicida. Sono le ferite riportate alle mani e alle braccia che ilAntonello Cirnelli ha riscontrato sul corpo della giovane studentessa di Vigonovo rinvenuto questa mattina dall'unità cinofila della Protezione civile in fondo a un dirupo tra le montagne della zona di Piancavallo, in Friuli Venezia Giulia. Come affermato sia dai soccorritori che dagli inquirenti che stanno indagando sul delitto, il corpo di Giulia non era visibile dal ciglio della strada. Per il momento si occupano della delicata e intricata indagine sia la Procura di Pordenone, territorio dove è stato rinvenuto il corpo senza vita, che quella di Venezia, provincia dove è stata sporta denuncia di scomparsa da parte della famiglia e dove l'ex fidanzato Filippo Turetta ha aggredito Giulia ...