Griglia di partenza F1 | GP Las Vegas 2023 | risultati e classifica qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Andate in archivio ledel GP di Las, round del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino della località del Nevada i piloti hanno spinto al 100% per trovare il massimo della prestazione. Non facile per loro, dovendosi prendere tanti rischi, sfiorando i muretti alle alte velocità. Nell’ultima sessione di prove libere il migliore era stato il britannico George Russell (Mercedes), con le Ferrari che non hanno spinto più di tanto per focalizzarsi sul passo gara. Non è un caso che Charles Leclerc e Carlos Sainz abbiano concluso al 16° e 17° posto. La Rossa, per quanto fatto vedere ieri nel corso della FP2, aveva buone possibilità per centrare la pole-position, specie con Leclerc che ha dimostrato di apprezzare particolarmente questa pista. Chiaramente il tutto è dipeso anche da come ogni pilota sia stato in grado di ...