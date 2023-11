Grande Fratello | Paolo Masella rompe con Letizia | ”Basta | ho chiuso”

Dal punto di vista fisico non siamo purtroppo in unmomento, ma ci stiamo allenando per ...conosco benissimo Coach Silvano Fumagalli che ho portato io in Trentino e che per me è come un...

Paolo Masella e Letizia Petris di nuovo vicini al Grande Fratello, Angelica: Che delusione Fanpage.it

Mirko Brunetti si tiene distante da Perla Vatiero e i fan perletti si arrabbiano con Angelica Baraldi che non sta al suo posto ...Al Grande Fratello Schwazer ha annunciato che l'agenzia mondiale antidoping non ha ridotto la squalifica, quindi non potrà partecipare alle Olimpiadi ...