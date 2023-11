Grande Fratello | Mirko Brunetti su Perla Vatiero | «Non mi sarà mai indifferente | tra noi mancava solo il matrimonio»

(Di sabato 18 novembre 2023) Durante l'ultima puntata del, ex fidanzata di, ha fatto il suo ingresso in casa come concorrente. I due hanno fatto coppia fissa per sei anni salvo,...

Cultura Il tetramorfo che corona le torri dell'ultimachiesa d'Europa Giovanni Maria Vian ... Il prelato romano aveva collaborato con l'avvocato Francesco Pacelli,maggiore del futuro ...

Grande Fratello, le pagelle: Mughini si ritira «per vigliaccheria» (voto 5), la dignità di Schwazer (voto 8) Corriere della Sera

Grande Fratello, perché Mughini ha lasciato la Casa ilmessaggero.it

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti, ha fatto il suo ingresso in casa come concorrente. I due hanno fatto coppia fissa per sei anni ...Dopo l'intervista a Serpil Tamur, l’attrice che interpreta Azize in Terra Amara, e quella a Giselda Torresan, ex concorrente del Grande Fratello, nel salotto di Verissimo ...