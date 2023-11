Grande Fratello | Mirko Brunetti | «Perla non mi sarà mai indifferente | mancava solo il matrimonio»

Segreto di Vittorio : “Riguarda me e una persona dentro al Grande Fratello”

“Mirko ha già ceduto”. Grande Fratello : in sole 24 ore l’arrivo di Perla ha già cambiato tutto

...spazio temporali che lo porteranno a incontrare più volte (e a cercare di salvare) ilJohn ... È stata davvero unaparte del problema, tutto venne al pettine con "The Lamb Lies Down a ...

Paolo Masella e Letizia Petris di nuovo vicini al Grande Fratello, Angelica: Che delusione Fanpage.it

Al Grande Fratello, Mirko Brunetti ha parlato con grande affetto della sua ex fidanzata Perla Vatiero. Lei, intanto, assicura: “Sono cambiata, non sono più sul piede di guerra”.La prima parte di The Crown 6 arriva alla morte di Diana e la racconta con una sceneggiatura scritta a colpi di cazzuola ...