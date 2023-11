Grande Fratello | Mediaset ha deciso | ecco quando andranno in onda le prossime puntate

Leggi su isaechia

(Di sabato 18 novembre 2023) Come da indiscrezioni trapelate qualche giorno fa, ilè pronto ad accalappiarsi il sabato sera! Pochi minuti fa è stato Tv Blog a spoilerare la notizia che era già nell’aria da un po’: il reality show di Alfonso Signorini a dicembre andrà in(anche) il sabato sera.quanto riportato dalla testata giornalistica: Da sabato 2 dicembre infatti ilconquista anche il sabato sera di Canale 5 per ben 5 settimane (e non più 4 come inizialmente previsto) fino a ridosso delle festività natalizie. Il programma prodotto da Endemol Shine Italy se la dovrà vedere dunque contro le ultimedi Ballando con le Stelle 2023. Strategia questa anticipata da queste colonne e che ora siamo in grado di confermarvi, con l’aggiunta di sabato 30 ...