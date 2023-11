Grande Fratello | giorno 68 | commenti al live

(Di sabato 18 novembre 2023)68 In questo post potrete commentare ildel! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Grande Fratello 2023 - Giuseppe Garibaldi mette in guardia Vittorio Menozzi su Beatrice Luzzi

Segreto di Vittorio : “Riguarda me e una persona dentro al Grande Fratello”

Ma la "piùminaccia" che Trump rappresenta "è per il suo stesso Paese". L'"autorità morale" ... Già convocato James Biden,del presidente e un tempo socio di Hunter. Le quattro inchieste ...

Paolo Masella e Letizia Petris di nuovo vicini al Grande Fratello, Angelica: Che delusione Fanpage.it

Nuovo appuntamento su Canale 5, alle ore 16:30, con il talk show condotto da Silvia Toffanin. In studio Giuliana De Sio, Giselda Torresan e Serpil Tamur.Al Grande Fratello, Letizia Petris ha avuto un crollo nervoso per il quale è stato necessario l'intervento del medico in casa ...