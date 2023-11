GP Las Vegas | Qualifiche F1 | doppietta Ferrari | ma Sainz è penalizzato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 novembre 2023) La “Sin City” si veste pesantemente di rosso, almeno nelledel GP Lasdi Formula 1 appena archiviate. Una sessione davvero esaltante per le dueche hanno dominato la scena nella crono più importante del Nevada: Charles Leclerc ha conquistato una solida pole position piazzando la sua vettura davanti al resto del gruppone. Secondo Carlosche ha limitato i danni per il Gran Premio: la seconda vettura del Cavallino Rampante partirà dieci posizioni indietro rispetto la qualifica in virtù della penalità presa nel venerdì “del tombino”. Terzo classificato, ma in prima fila, Max Verstappen su Red Bull che ha vinto la sua battaglia con George Russell, quarto e vincitore delle Libere 3. Buona prova di Logan Sargeant, padrone di casa, settimo con Williams, mentre sono apparsi ancora in grande ...