GP di Las Vegas | la diretta | errore di Leclerc | Perez sale secondo Verstappen allunga

(Di sabato 18 novembre 2023) Piastri perde così il quarto posto guadagnato in una bella gara43° giro -dialla 14,sfila. Pit-stop per Piastri costretto a montare le medie dopo due set...

LIVE F1 - GP Las Vegas 2023 in DIRETTA : Leclerc in testa - ma la Safety Car può cambiare tutto

F1 Gp Las Vegas - la gara in diretta : Perez in testa davanti a Leclerc e Verstappen

LIVE F1 - GP Las Vegas 2023 in DIRETTA : Perez scavalca Leclerc - si fa dura anche per il podio

F1 Gp Las Vegas - la gara in diretta : Verstappen in testa davanti a Leclerc e Perez

- È subito battaglia al via del Gran Premio di, penultimo appuntamento del campionato del mondo della Formula 1 . , ha allungato volutamente la staccata spingendo la Ferrari di ...

F1: la Ferrari di Leclerc in pole a Las Vegas Agenzia ANSA

Leclerc in pole a Las Vegas, Verstappen scatta 2° Sky Sport

Giro di formazione per i piloti, a breve il via del Gp di Las Vegas. Charles Leclerc scatterà dalla pole, al suo fianco Max Verstappen.16° giro - Leclerc supera Verstappen che va ai box per cambiare le gomme. Ai box anche Piastri Leclerc sta guadagnando su Verstappen in crisi con le gomme, appena mezzo secondo tra ...