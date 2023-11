Golf | Tiger Woods pronto al ritorno | presente all’Hero Challenge

Tutto il mondo delspera che non sia l'ultima, ma è evidente che la sofferenza di camminare sulla gamba ferita è davvero alta. Dai successi agli eccessi "Ogni volta cheaveva una mazza tra ...

Tiger Woods tornerà sul green all'Hero Challenge - News Agenzia ANSA

Golf, Tiger Woods si ferma ancora: problemi a una gamba Corriere dello Sport

Tiger Woods showed he could walk four days while caddying for his son. Now he has decided he is fit enough to try to play. Woods announced on social media Saturday he will be playing in the Hero World ...Tiger Woods has announced he will make his latest return to competitive golf at the Hero World Challenge at the end of the month.