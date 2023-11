Gol e spettacolo nell’amichevole fra Germania e Turchia | termina 2-3 per gli uomini di Montella

(Di sabato 18 novembre 2023) Gol enella partita fracon le due squadre che, non avendo grossi impicci relativi al risultato, hanno dato prova di tutta la propria forza soprattutto offensiva e di alcune lacune difensive. Ad uscire vincitrice è la selezione di Vincenzoche passa grazie ad un rigore nel secondo tempo di Sari. Il primo tempo è pirotecnico. Al quinto è subito laad andare avanti con il gol di Havertz. La reazione dei turchi non si fa attendere con il pareggio che arriva al 38esimo con il gol di Kadioglu. Prima dell’intervallo passa lacon la perla di Yildiz che bagna la sua prima presenza con la nazionale maggiore con il gol del 2-1. Nella ripresa, arriva l’immediato pareggio di Fullkrug che mette le cose in pari per i tedeschi. Nel finale ...

Quando si tratta di un derby, non è mai facile aspettarsi, come hanno dimostrato Roma e Lazio in una recente gara; eppure, Pinerolese Sport e Perosa sono riuscite nel dimostrare il contrario, con una gara sensazionale . Nella nona giornata ...

Santa Maria la Carità-Sarnese 2-3: gol e spettacolo al Comunale Agro24

Gol, spettacolo e sbavature: 5-2 alla Macedonia del Nord. Buona la ... TMW Radio

Da Prandelli a Spalletti, da Batistuta a Burdisso: tante le personalità dello sport e dello spettacolo che hanno presenziato all'evento. Ecco le immagini raccolte da Firenzeviola.it: ...Va in scena ad Empoli la partita 'Metti in campo il cuore", organizzata dalla Nazionale Cantanti con la Fondazione Shalom per raccogliere fondi per gli alluvionati.