Gol e infortunio | il debutto di Zaire-Emery con la Francia

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 novembre 2023)con gol percon la, ma rimedia anche un: ecco l’esordio del baby prodigio del PSG Una serata a due faccie per Warrenal suo esordio con la maglia della. Il centrocampista 17enne del PSG ha trovato subito il gol contro Gibilterra. In occasione del gol però ha anche subito un brutto intervento al momento del tiro da parte di Santos – espulso poi dal VAR – e dopo 3 minuti ha dovuto lasciare il campo. La partita è finita poi 14-0 per i transalpini, con la tripletta di Mbappé, la doppietta di Coman e i gol degli italiani Thuram, Rabiot e Giroud (doppietta) e poi Clauss, Fofana, Dembelé e l’autogol di Santos.