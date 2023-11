Gli allenatori italiani nel mondo | sono 11 ct e 30 tecnici in vari tornei

(Di sabato 18 novembre 2023) ROMA - E sportiamo grandi cervelli tattici , esperti navigatori nel mare mosso del calcio e anche giovani ricercatori che sperimentano lungo la Via della Seta , lì dove il tempo sembra scorrere più ...

Aurelio De Laurentiis ha scelto un "traghettatore" al posto di un "vero" allenatore, scelta giusta L'uomo prescelto per il ruolo di traghettatore è Walter Mazzarri, un grande ex, che nel 2012 portò ...Arrigo Sacchi, l’allenatore che ha cambiato il calcio italiano presenta ... «L’ultima volta che ho parlato con lui, è stato 7-8 mesi fa. Insisteva perché gli dessi del tu, ma non riuscivo. Ti insegno ...