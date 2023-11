Gli AIR Celebrano il 25° Anniversario di ‘Moon Safari’ con un Concerto a Milano

Leggi su atomheartmagazine

(Di sabato 18 novembre 2023) Il duo musicale francese AIR, noto per il suo contributo al movimento French Touch, si esibirà in un tour europeo celebrativo del 25°del loro album di debutto,Safari‘. Questo evento speciale includerà l’esecuzione dell’intero album, incluso il materiale iconico come ‘Sexy Boy‘ e ‘Kelly Watch The Stars‘. Indice AIR in, ecco quando AIR live a– Dove acquistare i biglietti TicketOne Chi sono gli AIR AIR in, ecco quando Jean-Benoît Dunckel e Nicolas Godin, membri degli AIR, porteranno la loro musica a, Italia, in unche si terrà domenica 25 febbraio. Questo rappresenta uno dei pochi concerti programmato in Italia nel contesto di questa ...