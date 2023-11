GKN | «Quella fabbrica deve chiudere»

Leggi su panorama

(Di sabato 18 novembre 2023) Panorama è in grado rivelare come la decisione di smantellare l’impianto della GKN di Campi Bisenzio fosse presa da tempo e tenuta segreta dal gruppo, di proprietà di un fondo speculativo inglese. Che, pubblicamente, prometteva rilanci. La chiusura dello stabilimento della Gkn di Campi Bisenzio non è stata una decisione improvvisa. E neppure l’esito inevitabile di risultati aziendali negativi e scenari di mercato cupi. La mail con la quale il 9 luglio del 2021 i 422 dipendenti dello stabilimento fiorentino vengono licenziati è invece l’esito deciso da tempo di un preciso piano del gruppo che realizza componenti per auto - presente in 30 Paesi e fornitore dei grandi gruppi mondiali delle quattro ruote - e del suo controllante, il fondo speculativo britannico Melrose. Un caso enorme, in quei giorni di luglio di due anni fa. Anche per le modalità: una grande multinazionale che decide di ...