Giuliana De Sio su Elio Petri | l’amore | la malattia di lui e i contrasti con la famiglia

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 18 novembre 2023)De Sio ha parlato del suo rapporto sentimentale con, che aveva incontrato nel 1977, e lo ha descritto come un “amore vero”, che si concluse con la morte del regista e sceneggiatore, nel 1982, a soli 53 anni, a causa di un tumore. De Sio ha spiegato che durante ladi, ladi lui le impedì di stargli vicino e non la volle neanche al funerale, perchéera già sposato (ma separato). Come riportato da Il Mattino,De Sio è stata ospite di Verissimo su Canale 5, e ha ricordato commossa gli ultimi tempi della relazione contrastata con quello che allora era il suo compagno: “Ho amato tanto. Io ho una collezione di lettere sue che mi scriveva tutti i giorni, ...