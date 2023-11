Giuliana De Sio | Le calunnie hanno danneggiato la mia carriera

(Di sabato 18 novembre 2023) 'Non ero e non sono un'attrice difficile . Lo sono stata agli occhi del sistema'. Ospite a 'Verissimo',De Sio traccia un bilancio sulla propria, ammettendo di essere stata ...

Chi sono gli ex amori di Giuliana De Sio : Elio Petri - Mario De Felice e Alessandro Haber

Marito e figli Giuliana De Sio : ex fidanzati famosi e vita privata

'Non ero e non sono un'attrice difficile . Lo sono stata agli occhi del sistema'. Ospite a 'Verissimo',Detraccia un bilancio sulla propria carriera , ammettendo di essere stata danneggiata da una serie di voci negative che giravano sul suo conto e che la dipingevano come una donna ...

Giuliana De Sio a Verissimo, chi è La difficile infanzia, il tentato suicidio, la morte del compagno e il des ilmessaggero.it

Giuliana De Sio: "Non mi volevano al funerale del mio grande amore Libero Tv

Giuliana De Sio è stata intervista da Silvia Toffanin nel sabato pomeriggio di Verissimo. L'attrice si è raccontata tra le gioie e i dolori della sua vita e, in particolare, ...Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Giuliana De Sio ricorda l’amore con lo sceneggiatore e regista Elio Petri, morto nel 1982: “Si è ...