«Giulia uccisa a coltellate al collo e alla testa | poi il suo corpo gettato da un dirupo» Così Filippo Turetta avrebbe finito la ex

(Di sabato 18 novembre 2023)Cecchettin è statada svariateinferte in particolaree al. È questo il risultato dell’ispezione condotta sul cadavere della 22enne il cuiè stato ritrovato oggi nei pressi del lago di Barcis, a una settimana esatta dscomparsa. L’ex fidanzato, presunto omicida della ragazza della provincia di Venezia, è irrintracciabile, in fuga da sabato scorso. L’indagine cadaverica esterna è stata svolta dal medico legale Antonello Cirnelli,presenza del sostituito procuratore di Pordenone Andrea Del Missier. La giovane presentava, secondo quanto risulta all’Ansa, anche numerose ferite da difesa alle mani e alle braccia. ...

Cecchettin è statada svariate coltellate che l'hanno colpita alla testa e al collo.

Giulia Cecchettin, ritrovato il corpo al lago di Barcis: le ultime notizie la Repubblica

Giulia Cecchettin uccisa a coltellate, il corpo lasciato cadere per 50 metri in un dirupo: la ricostruzione Virgilio Notizie

“Un bacio alla famiglia di Giulia, alla sorella, a Giulia… Volevo ricordare che qualche ora prima è stata uccisa anche una guardia medica in Calabria di 65 anni e quattro giorni fa c’è stata un’altra ...Violenza di genere: il problema è il patriarcato": così recita uno degli striscioni in testa al corteo spontaneo che oggi è sceso in strada in centro a Padova in seguito al ritrovamento del corpo di ...