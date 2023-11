Giulia & Filippo | l' amore malato purtroppo già visto

Leggi su panorama

(Di sabato 18 novembre 2023) E dunque ci risiamo. Torniamo sempre lì, dove ci eravamo lasciati, stessa dinamica, medesimo mistero, uguale suspance, identico esito. La saga dei due studenti veneti,, hs ancora il suo epilogo finale con il macabro ritrovamento del corpo della giovane. La speranza di rivedereviva definitivamente naufragata, sempre che abbia mai avuto una qualche consistenza. Gli ingredienti di questo ennesimo noir di bieco femminicidio all’italiana ci sono tutti: untossico, una gelosia morbosa costellata da costanti litigi per questo tratto ossessivo del carattere di Federico, le giustificazioni diavvinta in una sindrome di Stoccolma da manuale (“in fondo non è violento”, ripeteva ai familiari), l’invidia per la più brillante resa negli studi accademici della ragazza e, infine, ...