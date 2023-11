Giulia e Filippo scomparsi | cadavere di una donna trovato nel lago

(Di sabato 18 novembre 2023) Undi+ statonei pressi deldi Barcis, in provincia di Pordenone. La scoperta è stata fatta sabato mattina poco prima di mezzogiorno dagli uomini impiegati nelle ricerche della coppia di fidanzati scomaprsi da sabato scorso,Cecchettin eTuretta, 22 anni. La notizia è stata riprotata dai quotidisni locali. I ragazzi sonodal Veneziano nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre. Nella zona, dalle 7 di mattina, erano riprese le attività di ricerca degli ex fidanzatila scorsa settimana. Le ricerche, coordinate dalla prefettura, hanno visto vigili del fuoco con personale specializzato nella ricerca di persone erano impegnati insieme alle squadre speleo-alpino-fluviali e ai ...

Venezia - spunta video di Filippo che picchia Giulia : mandato d’arresto europeo per il 22enne

“Che fine ha fatto Giulia”. Ex fidanzati scomparsi - Bruzzone choc : “Filippo aveva già deciso”

...diCecchettin. Lo apprende l'Ansa da fonti qualificate. È in corso il riconoscimento per accertare se si tratta della giovane scomparsa da una settimana assieme all'ex fidanzato,...

Giulia Cecchettin tenta la fuga, Filippo Turetta la colpisce e la carica sull’auto inerme: cosa è successo e... Corriere della Sera

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta avrebbe aggredito l'ex fidanzata: lui ricercato in tutta Europa, le ultime news sui ... Fanpage.it

Nella zona erano concentrate le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati scomparsi una settimana fa. È in corso il riconoscimento per accertare se la salma sia ...Un cadavere è stato recuperato poco fa, sulle sponde del lago di Barcis, dove da ieri si erano concentrate le ricerche di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin, ...