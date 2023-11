Giulia De Lellis lancia una stoccata al Grande Fratello | dalla frase infelice sui gay alla svolta anti trash

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 18 novembre 2023)De, in concomitanza con il suo ritorno in tv – conduce Amoreprova, nuovo programma di Real Time – si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair in cui, oltre a parlare della nuova esperienza televisiva è tornata anche sulle vecchie. E non è mancata una presuntaal... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.