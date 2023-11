Giulia Cecchettin trovata morta | i genitori di Turetta | “Caduto il mondo addosso | Filippo costituisciti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Una famiglia distrutta perché ha perso una figlia e una sorella. Un’altra sgomenta, perché quel figlio da tutti considerato un bravo ragazzo con tutta probabilità si è trasformato in un assassino. Uno sgomento che traspare dalle prime dichiarazioni ufficiali della famiglia, quella in cui è nato e cresciuto, 22 anni, indagato per l’omicidio della sua ex fidanzata e tuttora in fuga. “Idivogliono far arrivare alla famiglia dila loro vicinanza, la loro amorevolezza e solidarietà. È un dramma che ci fa cadere il”: è il messaggio affidato daidel ragazzo ai familiari di. Emanuele Compagno, il legale di Stefano, ha ...