Giulia Cecchettin | Tragedia nel Lago di Barcis | Trovato il Corpo di una Donna

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 18 novembre 2023) Padova - Ilsenza vita, rinvenuto questa mattina, potrebbe essere collegato alla scomparsa die Francesco Turetta. La drammatica scoperta di un cadavere ha scosso la tranquillità deldiin Friuli questa mattina. Ilsenza vita di unaè stato, alimentando le preoccupazioni legate alla recente scomparsa die Francesco Turetta, i due ex fidanzati di cui non si hanno notizie da una settimana. Le ricerche concentrate nella zona sembrano aver fatto un passo avanti, ma le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente se il cadavere appartenga ao ad un'altra persona. La comunità locale è in attesa ...