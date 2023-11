Giulia Cecchettin | l' ex fidanzato ha fatto rotolare il corpo in un dirupo dopo averla uccisa

(Di sabato 18 novembre 2023) Femminicidio di, dalle prime indagini emergono particolari che dimostrano la violenza dell'ex. Dalle telecamere era emerso che in un parcheggio il ragazzo aveva picchiato ...

Un'evidente frattura alla testa con un'abbondante fuoriuscita di sangue. Si presentava così il cadavere di, al momento del macabro ritrovamento avvenuto questa mattina sulle sponde del lago di Barcis, alla confluenza con un canale. L'autopsia, che verrà effettuata a inizio della prossima ...

Giulia Cecchettin è morta, trovato il corpo. I genitori di Filippo Turetta: 'Costituisciti' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Trovato il cadavere di Giulia Cecchettin: era in un canalone vicino al lago di Barcis. Nessuna traccia di Fil… La Stampa

Giulia Cecchettin morta: uccisa in modo brutale, ora si cerca l'ex fidanzato Filippo Turetta. La ferita alla testa per costringerla subito alla resa e allontanarla da Vigonovo, poi il ...Più o meno nello stesso periodo in cui stava finendo la sua storia d'amore con Giulia Cecchettin. Figlio di una famiglia assolutamente normale, con un fratello, andava a camminare con Giulia nei Colli ...