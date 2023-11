Giulia Cecchettin | l' auto avvistata in Austria | Una sola persona a bordo

(Di sabato 18 novembre 2023) La Grande Punto di Filippo Turetta sarebbe stataper l'ultima volta ine da lì non ci sono evidenze che sia rientrata in Italia. La rivelazione sul caso che tiene in ansia l'Italia, quello della scomparsa di, 22 anni, sparita in Veneto insieme all'ex fidanzato sabato sera, è arrivata nel corso della puntata di venerdì 17 novembre di Quarto Grado, su Rete 4. Il direttore del Gazzettino, Roberto Papetti, ha spiegato infatti che l'sarebbe stata rilevata mercoledìoltre confine, poi nulla. Il giornalista aggiunge un elemento ulteriore e inquietante. L'ultima immagine della vettura arriva da un passaggio nel Bellunese, martedì scorso: da una telecamera si vedrebbe all'interno del mezzo solo il guidatore. Elementi che andranno verificati mentre ...

Giulia Cecchettin, le urla prima di svanire nel nulla: «Aiuto, mi fai male». Il video dell'aggressione ...