Giulia Cecchettin | la criminologa | “Perché la ha uccisa” | il dettaglio cambia il quadro

(Di sabato 18 novembre 2023) Speranze finite. Il caso che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso si conclude nel peggiore dei modi:è morta, il suo cadavere è stato trovato nel lago di Barcis, in provincia di Pordenone. La 22enne, era scomparsa sabato scorso con l'ex fidanzato Filippo Turetta. Sarebbe stato lui, stando a quanto emerso in un filmato, ad aggredirla e presumibilmente ucciderla nascondendo il suo corpo. Descritto dalla famiglia come un ragazzo tranquillo, Flaminia Bolzan si chiede: "Com’è possibile che la giovane non abbia colto prima nel comportamento di Filippo una qualche pericolosità?". Lae psicologa spiega sulle colonne de La Nazione che, "nonostante tutto, crediamo sempre che a noi non possano capitare quelle cose brutte che ci narrano le ...