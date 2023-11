Giulia Cecchettin | il dolore del padre e l’abbraccio con figlia Elena – Video

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) – È tornato a casa papà Ginodopo aver riconosciuto il corpo senza vita della, 22 anni, trovata in tarda mattinata vicino il Lago di Barcis, in provincia di Pordenone, dopo che sabato scorso è stata colpita alle spalle e caricata a forza sull’auto dall’ex fidanzato Filippo Turetta di cui non si hanno più notizie. Il giovane papà, accompagnato da due carabinieri, ha varcato l’ingresso della villetta in via Leonardo Da Vinci a Vigonovo (Venezia) senza aprire bocca davanti ai numerosi giornalisti presenti. Ad accoglierlo sul piccolo vialetto lacon cui si è abbracciato prima di chiudersi la porta-finestra alle spalle. Vigonovo, comune in provincia di Venezia, si stringe intanto intorno alla famiglia di, ...