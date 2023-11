Giulia Cecchettin | da Delogu a Parietti | sui social la rabbia delle donne dello spettacolo

Leggi su italiasera

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) – A pochi minuti dalla conferma della morte di, la 22enne veneziana uccisa dall’ex fidanzato, esplode suila. Da Albaad Andrea, da Simona Ventura a Fiorella Mannoia, fino a miss Italia, lo scoramento per non riuscire a mettere un argine alla mattanzaè comune a tutte. “Ognuno da oggi faccia i conti con la propria coscienza e porti qualcosa a questa umanità senza più speranza”, scrive Albadopo il ritrovamento del corpo senza vita di. “perdona, tu e tutte leuccise per mano di un uomo ...