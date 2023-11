Giulia Cecchettin | cosa scrive sui social la sorella dopo il ritrovamento del corpo

(Di sabato 18 novembre 2023) «Rest In Power. I love you». È il messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram da Elenadi, la 22enne di cui si erano perse le tracce una settimana fa e ritrovata priva di vita poco lontano da Barcis (Pordenone). Accanto al messaggio anche un selfie in bianco e nero delle due sorelle. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena (@siderealfire) Intanto continuano senza sosta le ricerche di ...

Ragazzi scomparsi in Veneto - trovato il cadavere di Giulia Cecchettin

Giulia Cecchettin trovata morta - la sorella della 22enne posta una foto in bianco e nero. Il cugino : “Spero che trovino quel vigliacco”

Ex fidanzati scomparsi - è di Giulia Cecchettin il corpo trovato vicino al lago di Barcis (Pordenone) :

Un selfie in bianco e nero allo specchio, in cui sorridono: Elenaricorda così la sorella dopo l'annuncia della morte. La speranza di trovarein vita infatti è finita a una settimana dalla scomparsa della 22enne di Vigonovo: il corpo della ragazza è stato trovato stamattina vicino al lago di Barcis , come confermato dalla ...

Ragazzi scomparsi Veneto, dal sangue al video: gli indizi su cosa potrebbe essere successo Sky Tg24

Giulia Cecchettin, su Filippo "ora tutto torna". Ma la famiglia spera ancora Il Tempo

Due post sui social per dire addio alla sorella Giulia Cecchettin, il cui cadavere è stato ritrovato nella mattina di sabato nella zona del lago di Barcis. Elena ha condiviso una foto in ...TORREGLIA (PADOVA) - La notizia della brutale aggressione di Filippo a Giulia, avvenuta sabato sera e ripresa dalle telecamere nella zona industriale di Fossò, suscita sconforto e rabbia tra chi ...