Giulia Cecchettin | con lei oltre 100 vittime di femminicidio | lunga scia di sangue nel 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) –, 22 anni, è solo l’ultimo nome. L’ultima donna che compare in unalista di morte ammazzate per mano del partner o ex da inizio anno ad oggi. Complessivamente la soglia dei femminicidi ha superato quota 100 da inizio. Secondo l’ultimo report del Viminale che monitoria settimanalmente i reati riconducibili alla violenza di genere, dal 1 gennaio al 12 novembre“sono stati registrati 285 omicidi, con 102donne, di cui 82 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 53 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner”. “Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, si registra – si legge nel report – un incremento sia del numero degli eventi, che da 274 arrivano a 285 ...