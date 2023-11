Giulia Cecchettin a terra | così Filippo Turetta l' ha colpita

(Di sabato 18 novembre 2023) Dalle telecamere di sorveglianza della Christian Dior di Fossò il tragico racconto della lite tra gli ex fidanzati. La ventiduenne viene caricata sulla Punta nera che sparisce nel nulla

Giulia Cecchettin - cosa è successo? Dal video della lite fino alle tracce di sangue : la ricostruzione giorno per giorno

Giulia Cecchettin scomparsa - Filippo Turetta la colpì a mani nude - video lo inchioda. «La portò via sanguinante». Il giovane è indagato

, la storia dei ragazzi scomparsi in Veneto inizia a macchiarsi di sangue. Nel video di cui parlano le forze dell'ordine si vedrebbe Filippo Turetta colpire la giovane. Della vicenda ...

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, ad una settimana esatta dalla scomparsa dei due ex fidanzati arriva la svolta nelle indagini. C'è un video, breve e drammatico, nel nel quale si ...L’auto di Filippo Turetta, una Grande Punto di colore nera, sarebbe stata avvistata in Austria: lo ha rivelato il direttore del Gazzettino Roberto Papetti secondo cui, inoltre, quando ancora in Italia ...