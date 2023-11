Giselda Torresan | chi è | Grande Fratello 2023 | età | lavoro | Instagram e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 novembre 2023)è stata una delle concorrenti Nip della nuova edizione del GF. Terminata la sua esperienza è arrivato per lei il momento di tornare alla quotidianità: cosa le riserverà il futuro? Di tutto questo si parlerà oggi a Verissimo considerando chesarà ospite a Verissimo nel consueto salotto pomeridiano del sabato e della domenica su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. In attesa di vederla in studio, ecco tutto quello che sappiamo su di lei! Cosa sappiamo sull’ex gieffinaè stata una delle concorrenti “Nip” del. La nuova edizione è iniziata l’11 settembre e vede anche persone comuni nella casa oltre ai più conosciuti vip. Una scelta che dovrebbe ...