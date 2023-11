Giornata mondiale vittime della strada | i dati sugli incidenti mortali in Italia

(Di sabato 18 novembre 2023) Domenica 19 novembre è ladel ricordo delle. Nel nostro Paese e in tutto il mondo i numeri deglili e dei morti continuano a rimanere alti e allarmanti. Secondo iforniti dall'Asaps, si contano un milione e 300mila morti perli ogni anno nel mondo, prevalentemente in Africa, Cina e Sud America. Ma anche 21mila nell'Unione Europea e oltre tremila in. Dall'inizio del 2023 al 12 novembre gli Osservatori hanno registrato il decesso, nell'immediatezza del fatto, di 379 pedoni, 175 ciclisti, 48 bambini (erano stati 39 in tutto il 2022 e 29 nel 2021). Dall'1 gennaio al 31 ottobre sono state 1.133 ledi ...

Domenica 19 novembre è ladel ricordo delle vittime della strada. Nel nostro Paese e in tutto il mondo i numeri degli incidenti stradali e dei morti continuano a rimanere alti e allarmanti. Secondo i dati ...

Giornata mondiale del gatto nero: a Roma un festival contro la superstizione - Itinerari QUOTIDIANO NAZIONALE

Aci e Automobile Club Ascoli-Fermo lanciano campagna online #blindside per la sicurezza stradale - picenotime.it - IT ...Il 19 novembre è la ricorrenza per ricordare le vittime degli incidenti sulle strade. Nel nostro Paese e in tutto il mondo i numeri continuano a rimanere alti e allarmanti. In Italia nel 2022 si sono ...