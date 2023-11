Che sia forse opportuno riscrivere il parlar comune Sì, se quel tanto bistrattato 'cervello di gallina' poi così arretrato non ...

Giorgio Vallortigara smonta gli stereotipi: "Cervello di gallina Non è un'offesa" - Luce Luce

GIORGIO VALLORTIGARA E LA POESIA GLI STATI GENERALI

Ultimo appuntamento, domani, per il Festival Pari e dispari in corso a Pistoia, nella cornice della libreria Lo Spazio (via Curtatone e Montanara 20/22). Un cartellone di eventi (alla sua seconda ediz ...direttrice associata per la Robotica e direttrice del Laboratorio di Robotica Soft Bioinspired presso l'Istituto italiano di tecnologia - Iit e Giorgio Vallortigara, Professore ordinario presso il ...