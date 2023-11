Gina Lollobrigida | a quanto ammontava il suo patrimonio | quello che sappiamo

(Di sabato 18 novembre 2023) Ildi, scomparsa il 16 gennaio 2023,all’incirca a 12 milioni di euro, tra la villa all’Appia Antica, appartamenti a piazza di Spagna a Roma e a Montecarlo, gioielli, automobili – tra cui una Jaguar – e diversi cimeli. Una quantità di soldi ingente, frutto di anni di lavoro nel mondo dello spettacolo, polverizzati dal factotum della diva, Andrea Piazzolla. Piazzolla, a novembre 2023, è stato condannato a 3 anni di reclusione per circonvenzione d’incapace, a fronte dei 7 anni e mezzo chiesti dal sostituto procuratore Eleonora Fini. Dovrà inoltre pagare una provvisionale di 450 mila euro al figlio Milko Skofic jr., al nipote Dimitri e all’ex marito della Lollo, Javier Rigau. Secondo i legali di parte civile, Alessandro e Michele Gentiloni Silverj, Piazzolla avrebbe approfittato ...

Gina Lollobrigida - l'avvocato Ingroia : "A me sembrava più che lucida"

Lo scorso lunedì 13 novembre il tribunale di Roma ha condannato in primo grado a 3 anni di reclusione Andrea Piazzolla , il factotum di, per circonvenzione di incapace. In queste ore quella parte dell'opinione pubblica che si è schierata a favore del figlio dell'attrice, Milko Skofic , che si dichiara soddisfatto ...

Andrea Piazzolla, lo sfogo dopo la condanna: “Il figlio di Gina Lollobrigida è un bugiardo. La Jaguar Vendut… Repubblica Roma

Cosa direbbe oggi Gina Lollobrigida della condanna del suo factotum Andrea Piazzolla Il Fatto Quotidiano

Quattro immagini. La prima è di Kata, la bambina scomparsa a giugno in una casa occupata di Firenze e mai più trovata. La casa era occupata da anni e solo dopo la tragedia ...Il 13 novembre il Tribunale di Roma ha condannato Andrea Piazzolla, factotum di Gina Lollobrigida, per aver approfittato dell’anziana attrice sottraendole una ...