Giallo sull' auto di Filippo Turetta | il ritrovamento vicino il cadavere di Giulia

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 novembre 2023) È diCecchettin ilrecuperato nella tarda mattinata di sabato 18 novembree sponde del lago di Barcis dai sommozzatori dei vigili del fuoco. A poca distanza da dove è stato trovato il corpo di, in un parcheggio utilizzato dai villeggianti per posteggiare roulotte e camper, è stata ritrovata una Fiat Grande Punto. I carabinieri stanno verificando la corrispondenza del numero di targa con quella di proprietà di, indagato per l'omicidio dell'ex fidanzata. Inoltre, riferisce l'Ansa, è stato confermato il passaggio della Fiat nera in Austria: la vettura, mercoledì scorso, è stata registrata dal targa-system a Lienz, nel Tirolo orientale. Da capire se l'uomo sia andato in Austria e poi tornato indietro o se l'ritrovata ...