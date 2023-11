Gf Vip | Oriana Marzoli annuncia di essere tornata con Daniele Dal Moro | “Lo amo | non riesco a stare senza di lui”

Leggi su isaechia

(Di sabato 18 novembre 2023) Solo pochi giorni faDalavevanoto una nuova rottura e come spesso è accaduto negli ultimi mesi i due non se le sono mandate a dire e anche pubblicamente i due ex concorrenti del Gf Vip si sono lasciati andare a dichiarazioni molto forti e pesanti sull’ex partner. In particolare era statoa spiegare che la loro storia questa volta sarebbe finita per colpa della venezuelana, rea di non provare un sentimento tanto forte quanto il suo e aveva anche pubblicato una nostalgica lettera indirizzata adnella quale ripensava alla loro storia.dal canto suo ha cercato di difendersi e attraverso il suo canale broadcast su Instagram ha replicato alle accuse dell’ex fidanzato. A queste parole della ...