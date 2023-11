GF | Letizia si sfoga con Paolo | “Ho sempre pensato che avessi capito le mie scelte | non ho chiuso una relazione per…”

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 18 novembre 2023) Tra la coppia dei #Paoleti continuano a esserci ancora delle piccole tensioni e, in piscina, cercano di affrontare un chiarimento pacifico.dichiara apertamente di non riuscire a capire certi comportamenti del ragazzo: un giorno le dice di voler chiudere e allontanarsi, il giorno dopo invece le si avvicina cercandola in ogni angolo della casa. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Grande Fratello,tocca i capelli di Giselda (VIDEO): la sua faccia schifata diventa virale sui social GF,attacca Massimiliano (VIDEO): “Sei pesante, dai negatività alla gente. E’ da stamattina che fai il teatro, è inutile che…”, la sua ex la sbugiarda: “Mi ha messo le mani addosso sul mio posto di lavoro. Il giochino che ...