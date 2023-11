Germania-Turchia | Kenan Yildiz in gol | destro sotto l’incrocio VIDEO

(Di sabato 18 novembre 2023)ha segnato il suo primo gol con la maglia della. E lo ha fatto nel test amichevole contro la2-1 all’intervallo. Ed è una gran rete quella del giovanissimo juventino che si è fiondato su un pallone vagante in area e da posizione defilata ha lasciato partire unpotentissimo che si è infilato aldei pali. Niente da fare per il portiere tedesco e grande esultanza per il turco che si gode una notte da sogno agli ordini di Vincenzo Montella. La(e la Juve) ha trovato una stella. SportFace.

Il ct della Germania lo ha schierato nell'inedito ruolo di terzino sinistro e il trequartista tedesco classe 1999 è andato subito in gol dopo 5 minuti, sbloccando l'amichevole con la Turchia di ...

Una serata indimenticabile per Kenan Yildiz. Il talento classe 2005 della Juve è sceso in campo da titolare per la prima volta con la sua Turchia, nel match contro la Germania, e si è pure tolto la ...