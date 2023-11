Germania | Havertz in gol da terzino | poi la Turchia di Montella rimonta con lo juventino Yildiz

Commenta per primo Kainon segna più No problem, ci pensa Julian Nagelsmann . Il ct dellalo ha schierato nell'inedito ruolo di terzino sinistro e il trequartista tedesco classe 1999 è andato subito in gol ...

Germania, Nagelsmann schiera Havertz terzino contro la Turchia Pazzi di fanta

La mossa Nageslmann: Havertz terzino, in goal dopo cinque minuti Goal.com

nel match contro la Germania, e si è pure tolto la soddisfazione del gol: è stato proprio lui a portare in vantaggio i suoi nel recupero al termine del primo tempo, dopo l'iniziale vantaggio dei ...Kai Havertz non segna più No problem, ci pensa Julian Nagelsmann. Il ct della Germania lo ha schierato nell'inedito ruolo di terzino sinistro e il trequartista tedesco classe 1999 è andato subito in ...