Gerardina Corsano morta dopo aver mangiato la pizza | ipotesi avvelenamento | sequestrato il cellulare del marito

(Di sabato 18 novembre 2023) Angelo Meninno, 52 anni il marito di Gerardina Corsano, la donna di 46 anni di Ariano Irpino morta per un'intossicazione (che in un primo momento fu ritenuta da...

Coppia intossicata - la pizza non c’entra : Gerardina Corsano uccisa da un pesticida

Ieri in Campania : donna sparata a Benevento e le parole dell’avvocato di Gerardina Corsano

Una raccolta fondi per i cani in ricordo di Gerardina Corsano

Sono stati sequestrati i cellulari ai familiari di, la 46enne morta lo scorso 31 ottobre dopo aver mangiato una pizza in un ristorante di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Tra questi c'è anche quello del marito Angelo Meninno, ...

Continua il mistero della morte di Gerardina Corsano, la 46enne morta ad Avellino dopo aver mangiato in pizzeria. Gerardina Corsano aveva 46 anni, la sua vita è terminata il 31 ottobre dopo aver ...Sequestrato il cellulare ad Angelo Meninno, 52 anni il marito di Gerardina Corsano, la donna di 46 anni di Ariano Irpino morta per un'intossicazione (che in un primo momento fu ritenuta da botulino) ...