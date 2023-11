Genoa | Bani | ‘Mihajlovic mi ha dato tanto | dimostrando grandissima forza’

Genoa-Verona - doppia tegola Gilardino : infortunio muscolare per Ekuban e Bani

Genoa : infortuni per Bani e De Winter - Ekuban sta meglio

Genoa - Gilardino in emergenza : Bani ko - per De Winter frattura al naso

... abbiate disciplina, che significa amare ciò che si odia fare, e create un rapporto con questa parte di voi stessi" spiega l'attuale portiere della Juventus, ex, dopo l'intervento di

Genoa, il ministro Zangrillo: "Capitan Bani giocatore d'esperienza, puo' orientare i giovani" Telenord.it

In occasione dell'evento "Orientamenti 2023", in corso di svolgimento in questi giorni a Genova, ha preso la parola il difensore del Genoa, Mattia Bani: "Un allenatore che mi ...Nell’ultima giornata hanno partecipato personaggi di spicco del mondo dello sport e dell’imprenditoria. A incontrare i ragazzi oggi ai Magazzini del Cotone, tra gli altri, le gemelle Asia e Alice D’Am ...