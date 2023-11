Gaza | raid su tre edifici civili a Khan Yunis | 26 morti e 23 feriti | ecco le scene di distruzione nelle Torri Hamad - VIDEO

(Di sabato 18 novembre 2023) Il direttore dell'ospedale Nasser diha annunciato che 26 persone sono state uccise in unaereo contro treresidenziali della città, che si trova nel distretto di. Ci sono anche 23gravi, ha detto all'AFP. Proseguono senza sosta, quindi, gli attacchi da parte del

Unisraeliano nel sud diha provocato la morte di 26 persone, fra cui molti bambini. Lo rende noto l'agenzia di stampa palestinese Wafa. In unisraeliano contro un edificio nel campo ...

Gaza, raid su tre edifici civili a Khan Yunis, 26 morti Agenzia ANSA

Raid su Khan Younis a Gaza, battaglia in Cisgiordania TGCOM

Secondo il ministero della Salute libanese, sono 77 le vittime finora registrate in poco più di un mese di scontri a fuoco nei pressi dei villaggi al confine tra Libano e Israele, 250 i feriti e, come ...Israele allarga le operazioni militari anche al sud di Gaza mentre ieri in serata sono entrati nella Striscia i primi 17mila litri di gasolio dopo settimane di pressing della comunità internazionale, ...