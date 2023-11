Gatto scomparso | Nino Frassica nei guai | cos’hanno scoperto 

(Di sabato 18 novembre 2023) PERSONAGGI TV. Il caso deldell’attore, Hiro, ha assunto una svolta inaspettata. Dalla semplice sparizione di un animale domestico, la vicenda si è trasformata in un complesso giallo giudiziario, con la famigliaora al centro di accuse legali. Leggi anche: “Feto fetale”, cos’è la malattia che potrebbe aver colpito Veronica Peparini Leggi anche: Antonella Clerici, addio alla Rai? La risposta lascia presagire qualcosa La scomparsa delHiro e le accuse alla famigliaIl 27 settembre segna la data della scomparsa di Hiro, ilSacro di Birmania appartenente alla famiglia. Nel loro tentativo di ritrovare Hiro, la famiglia ha indagato una vicina di casa, ...

Nino Frassica cerca ancora il suo gatto scomparso a Spoleto : "Non c'è più traccia di Hiro"

Gatto scomparso : Barbara Exignotis - moglie di Frassica - indagata per stalking

Barbara Exignotis - Nino Frassica e il gatto scomparso : perché la vicenda va in procura

Hiro - il gatto di Nino Frassica scomparso. Indagata per stalking Barbara Exignotis - moglie dell'attore messinese. Ecco chi è

... il Sacro di Birmaniada Spoleto il 27 settembre scorso. La prima denuncia Per oltre un ...avrebbe assunto i contorni di un "rapimento" quando i Frassica hanno scoperto che il loro...

Barbara Exignotis, chi è la moglie di Nino Frassica: l'ex attrice hard e il gatto scomparso. «Xanax e Prozac p ilmessaggero.it

"È stalking". Gatto scomparso, Nino Frassica sotto accusa ilGiornale.it

Una coppia di pensionati, accusati di detenere illegalmente il gatto Hiro, si è rivolta a un avvocato che presenterà denuncia contro l'attore per istigazione a delinquere, diffamazione e stalking ...Che fine ha fatto Hiro, il gatto Sacro di Birmania sparito nel nulla a Spoleto il 26 settembre scorso Nino Frassica non si dà pace. Anche per questo con sua ...