Gasparri | “Vicinanza a Landini per il clamoroso fallimento dello sciopero da lui promosso”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 18 novembre 2023) ROMA – “Voglio esprimere umanaal capo della Cgilper ilche aveva, con tanto impegno, fin dal mese di agosto, quando la manovra di bilancio, che non gradisce, era ancora da immaginare e non solo da scrivere.si è dato da fare tantissimo, non ha risparmiato bugie e bufale, le ha provate tutte. Ma, poverino, lo ha seguito un esiguo manipolo di scioperanti, in molti casi appena il 5%. Non si preoccupi. Come i suoi predecessori avrà in futuro una cadregha in parlamento, unico obiettivo della sua fallita lotta. Del resto i lavoratori, tra il centrodestra che rinnova i contratti del pubblico impiego con 8 miliardi, che dà alle famiglie 600 euro di taglio di tasse e ben 10 miliardi di ...