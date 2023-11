Furti in casa anche di giorno | Carabinieri a tutto spiano sul territorio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIdel Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio, continuano ininterrottamente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena, l’attività di controllo del, sia nelle ore diurne che notturne, al fine di prevenire i reati e intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Numerose le pattuglie impiegate quotidianamente (con personale sia in divisa che in borghese) die di notte, tanto nei centri abitati quanto lungo le più isolate strade di campagna. In tale contesto, idella Compagnia di Mirabella Eclano hanno proseguito ...