Fuori dallo stabilimento Maserati in vendita | Stellantis in fuga | dov’è il patriottismo di Meloni?

(Di sabato 18 novembre 2023) Arriviamo a Grugliasco alle 10 e mezza di venerdì, gli operai e le operaie presidiano il primo ingresso della Lear, in corso Allamano, ma è al secondo cancello, quello di via Cumiana da cui entrano i camion con le merci, che la folla è davvero densa. L’adesione dello sciopero è del 90%, i rappresentanti sindacali sono contenti, pur nell’amarezza e nell’incertezza che pervade tutti. Uomini e donne, al freddo da giorni, hanno allestito un gazebo con viveri e bevande calde, sono pronti a un lungo sciopero. Il 31 di dicembre gli ammortizzatori saranno finiti e sul futuro produttivo delloci sono solo presagi nefasti. Più di 400 famiglie attendono col fiato sospeso. Siamo nel sito produttivo della Lear Corporation, multinazionale americana produttrice di sedili e sistemi elettrici per autoveicoli. I dipendenti sono 410, già progressivamente calati negli ultimi ...