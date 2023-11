Francia | serata storica | il 14-0 su Gibilterra è la vittoria più larga delle qualificazioni agli Europei

(Di sabato 18 novembre 2023)per la. La nazionale di Deschamps, già aiutata da un dislivello tecnico eclatante con, ma ulteriormente facilitata dal fatto che gli ospiti siano rimasti in dieci dopo venti minuti, stampa un roboante 14-0 che è lapiùdella storia per i transalpini, che prima di questaavevano ottenuto al massimo un 10-0 contro l’Azerbaigian nel 1995. Per un soffio viene anche battuto il leggendario larghissimo punteggio della storia: 14-0 contro lo 0-13 della Germania in casa di San Marino del 2006. SportFace.

La Francia ha battuto per 14-0 Gibilterra: 9 marcatori diversi per la vittoria più ampia nella storia della nazionale francese ...Partita dai due volti per il talento classe 2006, durata meno di venti minuti: diventato il più giovane debuttante francese del dopoguerra, si è infortunato sull'azione della sua prima rete ...