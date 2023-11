Francia | esordio da record per Zaire-Emery

Pallamano - qualificazioni Europei femminili 2024 : netta sconfitta per l’Italia in Francia all’esordio

All'del suo mandato, la presidente Ursula von der Leyen aveva annunciato una Commissione "... fra cui l'Italia, partecipavano i leader; per gli altri, fra cui Germania,e Regno Unito, i ...

Zaire-Emery verso l'esordio con la Francia. Deschamps: "Ha un talento naturale" TUTTO mercato WEB

Zaire-Emery tra la Francia e i compiti: “Seguirò il consiglio di Henry” ItaSportPress

Yildiz e Rabiot in campo con Turchia e Francia: la scelta di formazione sui due bianconeri impegnati con le rispettive Nazionali In campo due bianconeri questa sera con le rispettive Nazionali. Yildiz ...Il giovanissimo talento classe 2006 del Paris Saint-Germain è già entrato nella storia della Francia. Il mediano, convocato per la prima volta in Nazionale maggiore da Deschamps in questa sosta, farà ...